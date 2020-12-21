عصر لليبيا24: تعديل سعر الصرف عمل عشوائي وكارثة يدفع ثمنه المواطن

حوار خاص ليبيا 24/ حنان منير

أثار قرار المصرف المركزي بتوحيد سعر صرف العملة، سجالاً واسعاً في الأوساط الليبية بين مؤيد ومعارض، فيما دعا نشطاء إلى العصيان المدني احتجاجاً على هذه الخطوة التي لها ما بعدها.. وحول تداعيتها والعواقب المترتبة عليها أجرت ليبيا 24 حوارا مع وزير الاقتصاد بالحكومة المؤقتة منير عصر

فإلى نص الحوار

هل سيحجم سعر الصرف من أزمة السيولة؟

ذلك يتوقف على ضوابط فتح الاعتمادات ما إذا كان المركزي سوف يشترط فتحها بالسيولة أو من خلال الحسابات والودائع تحت الطلب وكذلك ضوابط بيع العملة للأفراد

هل يعني تخفيض السعر الرسمي للدينار دفع مبلغ أكبر؟

نعم وسوف يستفيد منه الأجانب والمستثمرين حيث كان الأجنبي والمستثمر وقت ضريبة النقد يبيع الدولار بدينار وأربعين أو نحو ذلك أما الضريبة فهي خاصة بمن يشتري الدولار من الدولة ولا علاقة للأجنبي والمستمر بهذه الضريبة لأنها سيادية.

هذا يعني أن المواطنين سيدفعون مدخراتهم ومرتباتهم لسداد الدين العام المتراكم؟

لا شك فالتكلفة الباهظة ستدفعها الطبقة البسيطة وذلك بخفض قيمة الدينار الشرائية كما سيدفعها المستثمر المحلي بعدم قدرته على منافسة المستثمر الأجنبي.

ضعنا في صورة الأمر كيف يدفعها المستثمر المحلي؟

المستثمر الأجنبي كان يحضر معه 50 مليون دولار يحصل على 65مليون دينار حيث لا علاقة له بضريبة النقد فهي ضريبة سيادية على المبيعات، والآن أصبحت 50مليون دولار نحو ربع مليار دينار يبيعها المستثمر للبنك، وهنا هوة كبيره بين المستثمر المحلي الذي فقد القيمة الشرائية للدينار وبين مستثمر أجنبي ذهبت له الضريبة السيادية التي كانت في شكل انخفاض قوة الدينار

كيف سيزيد سعر الصرف من حجم موازنة الدولة؟

سيزيد من تضخيم الميزانية العامة للدولة لان سعر الدولار بالدولة كان يحسب ع1.35والان سيحسب ع 4.48 وبالتالي سوف تتضخم الأرقام مثلا ميزانية الدعم الباب الرابع كانت تحسب حوالي 11مليار والآن ستصبح نحو 40مليار بالسعر الموحد

ضعنا في صورة هذه العقبات وهل يمكن تجاوزها؟

نحن لسنا من أنصار هذا العمل العشوائي غير المدروس والذي يتضح حتى لغير ذوي الاختصاص لقد اكتفى المركزي وأصدر حكم بتغيير سعر الصرف ولم يدرس تداعيات هذا الحكم وتأثيره على البنوك التجارية ومدخرات المواطنين والقوة الشرائية للدينار وتأثيره على دخول المواطنين السوق الليبي وعلى قواعد المنافسة بين المستثمر المحلي والأجنبي

بعد يوم من توحيد سعر الصرف…قنطار الدقيق وصل إلى 225 دينارا في حين أن ثمنه 140 دينار… ألا يثقل هذا كاهل المواطن؟

نعم بالتأكيد يثقل كاهل المواطن فالتجار ينتظرون السعر الجديد للتوريد وبالتالي لا يوجد إحلال للمصروف من السلع وأصبح المخزون يقل ولا يوجد دورة تجارية من العرض مقابل الطلب

هل تعديل سعر الصرف يخدم مصلحة المصرف المركزي فقط دون تقدير العواقب على المواطن والاقتصاد؟

لن يخفض السلع الأساسية بينما سيستفيد منه السلع المعمرة والكماليات وهذا يجعل الطبقة البسيطة لا تستفيد منه بشكل مثالي ولا يسهم في برنامج عدالة توزيع الثروة

برأيك هل يمكن القول إن تعديل سعر الصرف جاء بأوامر من الوفاق للكبير؟

للحكومة دور رئيسي في قبول أو رفض سعر الصرف فهي تملك السياسة المالية والتجارية ولها ممثل في مجلس إدارة المركزي

بالحديث عن الحكومة إلى أي مدى يمكن القول إننا لمسنا الإصلاحات الاقتصادية التي أعلنت عنها حكومة الوفاق غير المعتمدة منذ أكثر من 6 أشهر؟

لا توجد أي إصلاحات كل ماهناك هو معادلة محاسبية بائسة بعيدة عن علم الاقتصاد

أخيرا .. هل ليبيا بعد توحيد سعر الصرف قادمة على الأسوأ أم الأفضل؟

المهللون يقولوا نعم وانا أقول مع الدولار الجمركي وحتى مع ضريبة النقد أم المساس بالدينار فهو كارثة لقد خاض الدينار جولة بأن خسر من قيمته 3.3دولار وجولة ثانية بأن اصبح سعره 0.70سنت والان الجولة الثالثة سعره.22سنت واخشى أن يستباح بجولات أخرى.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24