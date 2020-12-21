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اجتماع مجلس النواب يقضي بتوسيع مكتب الرئاسة واستحداث منصب الأمين العام

تم النشر منذُ 38 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

أعلن مجلس النواب، اليوم الاثنين، عقد الجلسة الأولى للمجلس عبر تقنية زوم، برئاسة أكبر الأعضاء سنا النائب أبوبكر مصطفى بعيرة وتولي أصغر الأعضاء سنا النائب مصعب العابد، مهام المقرر.

وذكر المجلس في بيان له، أن النواب ناقشوا المقترح المقدم من لجنة تعليل اللائحة الداخلية التي تم تشكيلها في غدامس.

ولفت المجلس إلى أن بعض الأعضاء تطرقوا إلى بعض الملاحظات التي سوف تحال للجنة للأخذ بها في التعديل النهائي الذي سيتم التصويت عليه في الجلسة الأولى في غدامس فور تحسن الوضع الوبائي في البلاد.

وأوضح المجلس أنه نتج عن جلسة اليوم، توسيع مكتب الرئاسة ليشمل المراقبين والمقرر ونائبه، واستحداث منصب أمين عام ديوان مجلس النواب، بالإضافة إلى اعتماد تقنية زوم في اجتماعات المجلس.

وأفاد المجلس أنه سيتم عقد الجلسة الثانية غدا الثلاثاء.

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قناة ليبيا 24

قناة ليبيا 24

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  • اولا مدينة غدامس مدينة تابعة للبلدية الجنوبية الامنية لمنطقة سبها الجنوب .
    ثانيا / النواب نفسهم يحتاجون لجود سنوي من المحاسبة الاداريةً لمصروفات الاجتماعات الفاشلة والسفريات قبل إصدار اي قرار .
    وثالثا وهو الأهم – لا يمكن اتخاذ اي قرار من مجلس نيابي دون موافقة المواطنين الليبيين ..!!!
    يعني يوجد تجاهل واضح للراي اللببي ولا توجد شورى في القرارات حتى للمجتمع المدني الليبي –
    لا بد التوضيح لنقابة المحامين والمزارعين والفلاحين والحرفيين والأساتذة ومعلمي الجامعات والادارات الرقابية والأدرات التسيرية والاجهزة الامنية ومراقبي الاقتصاد ومراقبي الاعلام وحرس الحدود –
    كل هذه الأجسام تعتير المحرك الوطني وخاصة فيما يتعلق بتوفير الأجواء الملاءمة لفهم المواضيع وما هي صلاحيتها واهميتها من الناحية التنفيذية والزمنية وما هو المتعلق بالمواطنين وأعمالهم – وعدم التأجيل لانها ستعود الى الوطن نفسه والصالح العام للبلاد اما سلبا او ايجابا . وهذه أمور واقعية من الضروري مواجهتها وحلها بشكل عملي ووطني بحث .

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