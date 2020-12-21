اجتماع مجلس النواب يقضي بتوسيع مكتب الرئاسة واستحداث منصب الأمين العام

أعلن مجلس النواب، اليوم الاثنين، عقد الجلسة الأولى للمجلس عبر تقنية زوم، برئاسة أكبر الأعضاء سنا النائب أبوبكر مصطفى بعيرة وتولي أصغر الأعضاء سنا النائب مصعب العابد، مهام المقرر.

وذكر المجلس في بيان له، أن النواب ناقشوا المقترح المقدم من لجنة تعليل اللائحة الداخلية التي تم تشكيلها في غدامس.

ولفت المجلس إلى أن بعض الأعضاء تطرقوا إلى بعض الملاحظات التي سوف تحال للجنة للأخذ بها في التعديل النهائي الذي سيتم التصويت عليه في الجلسة الأولى في غدامس فور تحسن الوضع الوبائي في البلاد.

وأوضح المجلس أنه نتج عن جلسة اليوم، توسيع مكتب الرئاسة ليشمل المراقبين والمقرر ونائبه، واستحداث منصب أمين عام ديوان مجلس النواب، بالإضافة إلى اعتماد تقنية زوم في اجتماعات المجلس.

وأفاد المجلس أنه سيتم عقد الجلسة الثانية غدا الثلاثاء.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24