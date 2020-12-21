ملادينوف يترك منصبه تمهيدا لتعيينه مبعوثًا جديدًا إلى ليبيا

أعلن مبعوث الأمم المتحدة الجديد إلى ليبيا نيكولاي ملادينوف، ترك منصبه كمنسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، في إشارة لاستعداده لتولي مهامه الجديدة في ليبيا.

جاء ذلك في تغريدة نشرها عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، وذلك بعد أيام من قرار مجلس الأمن في منتصف الشهر الجاري، تعيين البلغاري نيكولاي ملادينوف، مبعوثًا جديدًا للأمم المتحدة إلى ليبيا، بعد ترشيحه من قبل الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش.

يذكر أن ملادينوف البالغ من العمر 48 عامًا يشغل منصب المبعوث الأمم المتحدة للشرق الأوسط منذ عام 2015، وسيخلفه النرويجي تور وينسلاند في هذا المنصب.

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