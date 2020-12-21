شرقي: نسعى لتثبيت وقف إطلاق النار في ليبيا

قال مفوض السلم والأمن في الاتحاد الأفريقي إسماعيل شرقي، إن المنظمة الإفريقية تحاول اليوم تثبيت وقف إطلاق النار في ليبيا من أجل وضع حد لنشاط الجماعات الإرهابية التي تُهدد أمن واستقرار دول المنطقة.

جاء ذلك خلال استضافته في حصة “حوار” التي تبثها قناة “فرانس 24″، أكد فيها أن الهم الكبير الذي يشغل اليوم الاتحاد الأفريقي هو تثبيت وقف إطلاق النار في ليبيا لوضع حد لنشاط الجماعات الإرهابية التي بات ضرورة ملحة للأمن واستقرار المنطقة.

وأشار إلى أنه لا بد من اغتنام الفرصة اليوم في ظل وجود رغبة لدى كل الأطراف الليبية التي أكدت من جهتها على ضرورة وقف التدخل الأجنبي وخروج كافة القوات الأجنبية من البلاد.