بحرية الجيش تعترض 12 مهاجرا غير شرعي قبال سواحل بنغازي

اعترضت بحرية الجيش، أمس الاثنين اثني عشر مهاجرا غير شرعي قبالة ساحل مدينة بنغازي، بعد أن حاولوا الوصول إلى الساحل الإيطالي.

وقالت القوات البحرية إن المهاجرين الذين يحملون الجنسية البنغالية وقد تعطل بهم قاربهم في نقطة بين المياه الليبية والمياه الإيطالية، غير أن خفر السواحل الإيطالي رفض استقبالهم وأبلغ القوات البحرية في بنغازي التي سحبت القارب إلى السواحل الليبية في بنغازي.

وأفادت البحرية بأن المهاجرين كانوا على يخت سياحي خرج من إحدى المناطق غير المأهولة تجاه إيطاليا، حيث حمل المهاجرون على متن القارب كميات كبيرة من الوقود حتى يتمكنوا من الوصول تحت جنح الظلام.

وقد جرى إحالة المهاجرين الاثني عشر إلى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية في بنغازي بعد تقديم المساعدة الإنسانية لهم، حيث سيقيمون في مراكز احتجاز تابعة للحكومة المؤقتة لحين تسفيرهم إلى بلدهم الأصلي.

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