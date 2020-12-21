«عقيل»: «صعاليك سفلة» يدمرون «النهر الصناعي» العظيم بتحريض أجنبي

هاجم الكاتب السياسي عزالدين عقيل، من وصفهم بـ”الصعاليك” الذي يعتدون على شريان النهر الصناعي العظيم، لتدميره بتحريض أجنبي، على حد قوله.

وقال “عقيل” عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”:” بين صراخ من يفقد الماء، وبين نذالة من يريق أنقاه وأعذبه، بحقارة وفساد وظلم، فوق الرمال وتحتها “.

وتابع:” دقت الجزائر ناقوس الخطر، حول مستقبلها المائي وحذر وزير مياهها من شدة الأزمه حد التفكر باستيراد المياه، تُبتلى ليبيا بصعاليك قبليين سفلة، يُعدون عارا على ليبيا والليبيين والإنسانية، لأنهم يدمرون بتحريض أجنبي لا لبس فيه معجزة العالم الثامنه عمدا ويسحقون عن سابق تصميم وتصور شريان النهر الصناعي العظيم، سيد القنوات المائية بموسوعة جينس للأرقام القياسية وأحد أعظم القنوات المائية التى عرفها التاريخ الإنساني “.

واختتم قائلا:” أى بشر هؤلاء؟ ومن أى طينة هم؟ لا أراهم الله خيرا ولا أدخل قلوبهم الحاقده فرحا، رحم الله من سقى شعب بأنقى المياه وأعذبها ودمر أعداء الحياة أعداء الماء، الذى جعل منه المولى كل شىء حي”.