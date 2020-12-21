ليبيا الان

«عقيل»: «صعاليك سفلة» يدمرون «النهر الصناعي» العظيم بتحريض أجنبي

تم النشر منذُ ساعة واحدة
تعليق
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

هاجم الكاتب السياسي عزالدين عقيل، من وصفهم بـ”الصعاليك” الذي يعتدون على شريان  النهر الصناعي العظيم، لتدميره بتحريض أجنبي، على حد قوله.

وقال “عقيل” عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”:” بين صراخ من يفقد الماء، وبين نذالة من يريق أنقاه وأعذبه، بحقارة وفساد وظلم، فوق الرمال وتحتها “.

وتابع:” دقت الجزائر ناقوس الخطر، حول مستقبلها المائي وحذر وزير مياهها من شدة الأزمه حد التفكر باستيراد المياه، تُبتلى ليبيا بصعاليك قبليين سفلة، يُعدون عارا على ليبيا والليبيين والإنسانية، لأنهم يدمرون بتحريض أجنبي لا لبس فيه معجزة العالم الثامنه عمدا ويسحقون عن سابق تصميم وتصور شريان  النهر الصناعي العظيم، سيد القنوات المائية بموسوعة جينس للأرقام القياسية وأحد  أعظم القنوات المائية التى عرفها التاريخ الإنساني “.

واختتم قائلا:” أى بشر هؤلاء؟ ومن أى طينة هم؟ لا أراهم الله خيرا ولا أدخل قلوبهم الحاقده فرحا، رحم الله من سقى شعب بأنقى المياه وأعذبها ودمر أعداء الحياة أعداء الماء، الذى جعل منه المولى كل شىء حي”.

الوسوم

«صعاليك سفلة» العظيم النهر الصناعي تحريض أجنبي تدمير عقيل

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة الساعة 24

عن مصدر الخبر

صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليق

  • هذا يحفز العمل الامني الليبي وضروري تكون هناك مروحيات لتأمين العمل للمهندسين وحمايتهم في العمل والإشراف – وما يحدث من تخريب هي عمليات الشرق الأوسط الجديد المتصهين – بمحاربة الاتحاد المغاربي او بالأحرى الاعتداء على ليبيا – حتى أوضحت التقارير السودان ومصر وتونس والجزاءر والمغرب توجد بها منظمات علمانية مزروعة هناك تحاول كل جهدها حصار الشعب الليبي والدولة الليبية الا من هدى الله منهم –
    مصر قامت امراءة فرعونية بدراسة الجيولوجيا في امريكا بعد الثلوث الهاءل في نهر النيل وعدم صلاحيته للشرب او الزراعة وقالت في احدى اللقاءات ان النهر الصناعي الليبي هو ملك المصريين …!!!؟؟؟؟
    وأما تونس – فهم يحاولون احتكار الزراعة والطيران وتخريب موسسات الدولة الليبية وتخصيصها وخاصة عندما تم تجاهل إصلاح مطار طرابلس العالمي والطيران الليبي وعدم اتخاذ إجراءات حقيقية لعودة تسيير الرحلات العالمية عبر ليبيا لدول العالم .
    وغيرهم كثيرين من المستشرقين والملحدين – وناكري المعروف والجحود والتكبر والاستقراط –
    ولكن كل هذه امراض بسبب الحسد يعني يحسدون الناس عن ما اتاهم الله – ولا يذكرون نعمه –
    وفي الجهة الاخرى
    لم اجد اي ليبي اعتدى على آي موسسة في اي دولة اخرى او رقع سلاح في وجه اي احد في اي بلاد –
    الليبيين معروفين بأنهم اجتماعين ومن أعرافهم التي تربوا عليها الاحترام والدفاع عن الحق ونصرة المظلوم والكرم – لكن يوجد جهلة من يرون ذلك بصورة اخرى بسبب بعدهم عن الدين واخلاق الرسول عليه السلام وحبهم للدنيا والفساد وكرههم للحق – لكن الله يرى ويعلم لان الله لا يحب المفسدين . ولا حول ولا قوة الا بالله الحكيم العليم .

    رد