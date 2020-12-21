القضاء الأميركي يتهم أبو عجيلة محمد مسعود بالاشتراك في تفجير لوكربي

وجه القضاء الأميركي، الاثنين، الاتهام الى “أبو عجيلة محمد مسعود”، العنصر السابق في الاستخبارات الليبية والذي يشتبه بمشاركته في اعتداء لوكربي في ديسمبر 1988 في اسكتلندا، في الذكرى الثانية والثلاثين لهذه المأساة.

ويتهم القضاء الأمريكي بوعجيلة بتجميع القنبلة التي انفجرت في طائرة البوينغ 747 التابعة لشركة بان أم الأميركية، فوق مدينة لوكربي الأسكتلندية الصغيرة عام 1988، ما أسفر عن مقتل 270 شخصا هم الركاب وأفراد الطاقم وسكان من مدينة لوكربي.

وقال المدعي العام الأميركي وليم بار في تصريحات نقلتها لبنان 24 إنه “لا الوقت ولا المسافة يمكن أن يعيقا حصول المواطنين الأميركيين على العدالة”.