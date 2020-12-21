«البرغثي»: لجنة «5+5» لم يحسبوا حساب للعصابات المسلحة التي تعمل ضد الجيش

زعم وزير دفاع الوفاق المعزول المهدي البرغثي، أن “قرار وقف إطلاق النار وتشكيل قوة لتنفيذ ما اتفق عليه، خاصة إخراج القوات الأجنبية والمرتزقة، يعتمد على جدية بعثة الأمم المتحدة بإلزام كافة الأطراف بذلك، ولو تم حتى بتدخل أممي”، بحسب تعبيره.

وقال «البرغثي» في تصريح لموقع “عربي21” القطري، إن “لجنة (5+5) العسكرية من خيرة “ضباط الجيش” ولا تنقصهم الوطنية”، بحسب قوله.

وأضاف ولكنهم “لم يحسبوا حساب للعصابات المسلحة التي تعمل ضد الجيش”، والذي كان حصار طرابلس من أجل التخلص منها ونزع أسلحتها”، بحسب ادعائه.

وأوضح «البرغثي» أن “هذه العصابات ما زالت تعمل بقوة ضد هذه اللجنة العسكرية؛ كون أفرادها ضباطًا حقيقيين في الجيش الليبي”، على حد زعمه.