الرعيض : توجه عام داخل المجلس لتغيير رئاسة البرلمان

قال عضو مجلس النواب محمد الرعيض ، إن الجلسة الجديدة للنواب “تشاورية”، وستعقد افتراضيا عبر تطبيق “زوم”، بسبب بعض المشاكل الفنية، وإجراءات الحد من انتشار فيروس كورونا.

و فيما لم يبد الرعيض تفاؤلا كبيرا في حسم ملفات الخلاف، لا سيما تغيير رئاسة البرلمان، فقد كشف أن نواب الجنوب متمسكون بأن تكون رئاسة المجلس لنائب من الجنوب، الأمر الذي أفشل حسم الملف خلال الجلسات السابقة، لكنه أكد وجود توجه عام داخل المجلس لتغيير رئاسة البرلمان.

و أخفق النواب في اختيار رئيس جديد خلال جلسات غدامس التي عقدت مؤخرا، مدفوعين بضغوط مورست على بعضهم، لإحباط محاولات الإطاحة بعقيلة صالح، من رئاسة مجلس النواب.

و بحسب مصادر برلمانية موثوقة ، وصلت هذه الضغوط حد تهديد نواب المنطقة الشرقية، بهدف حثهم على مقاطعة جلسات غدامس، حيث أرسلت لهؤلاء رسائل من قبل جهات محسوبة على عقيلة صالح، في حين جرى مساومة نواب آخرين وعرض رشا عليهم “سيارات ومبالغ مالية”، نظير عدم مشاركتهم في لقاء غدامس والانسحاب منه.

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