وفد من «الجنوب الليبي» يبحث في القاهرة التطورات الأخيرة وآليات حل الأزمة سياسيا

وصل وفد ليبي يضم ممثلين عن مدن الجنوب الليبى، مطار القاهرة، في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، للقاء المسؤولين المصريين؛ لبحث تطورات الأوضاع الراهنة فى ليبيا والتشاور حول سبل حل الأزمة سياسياً، بحسب صحف محلية مصرية.

ويضم الوفد الليبى، عشرات الشخصيات الليبية من مدن الجنوب “إقليم فزان”، الذين يعكسون تمثيلا كاملا لكافة الشرائح والمكونات المتواجدة في جنوب ليبيا من شيوخ وأعيان ونخب الجنوب الليبي.

وأشارت تقارير صحفية مصرية، إلى أن الوفد يضم 75 شخصية من الجنوب الليبي؛ وذلك لبحث الأزمة الليبية وسبل حلها في إطار الدور المصري الداعم لأمن واستقرار وسيادة وتنمية الدولة الليبية.

وبحسب التقارير المصرية، فأنه من المقرر أن تستمع اللجنة الوطنية المصرية المعنية بالملف الليبي إلى مطالب وفد الجنوب الليبي لدارستها، بالإضافة لدفع العملية السياسية في البلاد وتشكيل لجنة للتواصل مع الجنوب، دعم مواقف أبناء ليبيا لنبذ التدخلات الخارجية في الشان الليبي في ظل محاولة البعض تعزيز النزعة الفيدرالية.

وكانت مدينة الغردقة المصرية قد استضافت اجتماعات للجنة العسكرية الليبية المشاركة، في وقت سابق، رسخت لوقف اطلاق النار ببناء الثقة، واحتضان اجتماعات المسار الدستورى فى القاهرة، برعاية الأمم المتحدة فضلا عن التحركات التى تقودها القاهرة على المستوى الإقليمى والدولى لحل الأزمة الليبية سياسيًا.