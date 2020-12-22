الادعاء العام في الدنمارك يتهم شابا بمساعدة تنظيم داعش الإرهابي بليبيا

اتهم الادعاء العام الدنماركي أمس الاثنين، شابا بمساعدة تنظيم داعش الإرهابي في ليبيا.

وأوضحت مصادر إعلامية أن المدعي العام الدنماركي، اتهم شابا يبلغ من العمر 30 عاما، بمساعدة تنظيم داعش الإرهابي في مالي وليبيا.

وأوضح المصدر أن الشاب من مدينة فونين الدنماركية، واتهمه المدعي العام بصنع السموم والقنابل، ومساعدة داعش في مالي وليبيا من خلال جمع أموال وتنظيم هجمات.

وأشار إلى أنه تم اعتقال الشاب إلى جانب 22 رجلاً وامرأة في عمليات أمنية تمت في 11 ديسمبر من العام الماضي، وشاركت 7 من دوائر الشرطة الدنماركية في عمليات الاعتقال.

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