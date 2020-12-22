مستشار السراج ينفي موافقته على تكليف رئيس وزراء جديد يختاره حفتر

نفى المستشار الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي الليبي حسن الهوني، مساء الأثنين، موافقة فائز السراج على تكليف رئيس وزراء يسميه قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر.

وقال الهوني في بيان نشرته “ارم نيوز” ”ننفي نفياً قاطعاً ما جاء في صحيفة لاربيوبليكا الإيطالية وتداولته منصات إعلامية “ مشبوهة “ من أن رئيس المجلس الرئاسي حمل وزير خارجية إيطاليا خلال زيارته إلى بنغازي رسالة مفادها موافقته على تكليف رئيس وزراء يسميه خليفة حفتر، وإذ ينفي المكتب هذا الخبر جملة وتفصيلاً، يدعو وسائل الإعلام إلى تحري ما تنشره“.

وكانت صحيفة لاريبوبلكا الإيطالية قد أوردت في تقرير لها، أن عبر وزير خارجية إيطاليا لويجي دي مايو نقل رسالة من السراج لحفتر تفيد بموافقة الأول على تسمية حفتر رئيس للوزراء.