ليبيا الان

برلماني إيطالي: حكومتنا كذَبت حول ما حدث للصيادين

تم النشر منذُ 35 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

اعتبر برلماني إيطالي معارض، إن حكومة بلاده كذَبت بشأن الصيادين الصقليين الذين كانوا محتجزين في بنغازي، وأنهم عاشوا مواقف مروِّعة.

وأوضح عضو مجلس النواب من حزب الرابطة لورينتزو فيفياني، أن “الحكومة كذبت بشأن قضية صيادي ماتزارا ديل فاللو، وعلى الرغم من التطمينات حول أوضاعهم الصحية في الأشهر الأخيرة، ردًا على أسئلتنا واحتجاجاتنا، فمن القصص التي يرويها الصيادون اليوم، برزت أمور خطيرة للغاية من سوء معاملة وعنف مروّع”.

وأضاف فيفياني أن “على رئيس الوزراء جوزيبي كونتي ووزير الخارجية لويجي دي مايو، أن يوضحان أيضًا، فحوى المفاوضات التي تُظهر إيطاليا في موقع ثانوي على رقعة الشطرنج المتوسطية وبشكل متزايد، وهي حقيقة من شأنها أن تؤدي إلى تكرار مثل هذه المواقف وتفاقم وضع خطير أصلا بالنسبة للصيادين الإيطاليين، وفقا لما نقلته وكالة آكي الإيطالية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك