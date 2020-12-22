برلماني إيطالي: حكومتنا كذَبت حول ما حدث للصيادين

اعتبر برلماني إيطالي معارض، إن حكومة بلاده كذَبت بشأن الصيادين الصقليين الذين كانوا محتجزين في بنغازي، وأنهم عاشوا مواقف مروِّعة.

وأوضح عضو مجلس النواب من حزب الرابطة لورينتزو فيفياني، أن “الحكومة كذبت بشأن قضية صيادي ماتزارا ديل فاللو، وعلى الرغم من التطمينات حول أوضاعهم الصحية في الأشهر الأخيرة، ردًا على أسئلتنا واحتجاجاتنا، فمن القصص التي يرويها الصيادون اليوم، برزت أمور خطيرة للغاية من سوء معاملة وعنف مروّع”.

وأضاف فيفياني أن “على رئيس الوزراء جوزيبي كونتي ووزير الخارجية لويجي دي مايو، أن يوضحان أيضًا، فحوى المفاوضات التي تُظهر إيطاليا في موقع ثانوي على رقعة الشطرنج المتوسطية وبشكل متزايد، وهي حقيقة من شأنها أن تؤدي إلى تكرار مثل هذه المواقف وتفاقم وضع خطير أصلا بالنسبة للصيادين الإيطاليين، وفقا لما نقلته وكالة آكي الإيطالية.

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