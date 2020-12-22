الكرتيحي : قوى كبرى تعرقل حل الأزمة و تعاطي البعثة أفشل الحوار

أكد عضو مجلس النواب مفتاح الكرتيحي، الإثنين، وجود قوى كبرى تلعب على الساحة الليبية لا تريد حلا للأزمة، نافيا صحة توجيه دعوة لعقد جلسة في القاهرة.

و حمّل الكرتيحي ، البعثة الأممية مسؤولية فشل الحوارات التي ترعاها، و عدم توصلها إلى حل، مشيرا إلى أن تعاطي البعثة وطريقة اختيار الممثلين وطريقة إدارة الحوار جعلت البعثة جزءا من المشكلة بدلا من أن تكون جزءا من الحل.

وأشار الكرتيحي إلى أن مصر تريد استقرار ليبيا، وبذلت وتبذل جهودا كبيرة في هذا الصدد، لأنها أول المتضررين من الفوضى.

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