وقفة احتجاجية بمصراتة تطالب بالقصاص من قتلة عضو هيئة تدريس كلية التقنية بني وليد

شهدت كلية السياحة والضيافة في مدينة مصراتة، أمس الاثنين، وقفة احتجاجية للمطالبة بالقصاص من قتلة هيئة تدريس كلية التقنية بني وليد.

وتأتي هذه الوقفة الاحتجاجية تضامناً مع زملاء أعضاء هيئة التدريس في مدينة بني وليد، واحتجاجاً على اغتيال عضو هيئة التدريس بكلية التقنية الإلكترونية بني وليد الفقيد الدكتور عبدالله علي سليمان.

وطالب المشاركون في الوقفة، الجهات المختصة، من أمنية وعدلية، بالقصاص من الجناة حتى لا تتكرر مثل هذه الاعتداءات داخل الحرم الجامعي وخارجه.

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