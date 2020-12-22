مركز الرقابة على الأغذية يضبط مواد منتهية الصلاحية في سوق تجاري بعين زارة

أعلن مركز الرقابة على الأدوية أمس الاثنين، ضبط مواد غذائية منتهية الصلاحية في سوق تجاري بعين زارة جنوب طرابلس.

وأوضح المركز في منشور عبر صفحته على موقع “فيسبوك” أن متفشي الرقابة على الأغذية والأدوية رفقة الحرس البلدي التابعين له قاموا بجولة تفتيشية استهدفت عدة أسواق داخل بلدية عين زارة لمراقبة مدى الالتزام بالاشتراطات الصحية.

وبين المركز أنه ضبط سلعا مواد غذائية منتهية الصلاحية في سوق “تبارك” شملت جبنا وزيت زيتون، وسلعا أخرى، ما جعل مفتشي الرقابة يعطون تقريرهم للحرس البلدي لتحريز كامل الكميات منتهية الصلاحية بهدف إتلافها.

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