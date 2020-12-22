وفد ليبي يضم 75 شخصية من الجنوب يصل إلى القاهرة “صور”

وصل إلى مطار القاهرة منذ قليل، وفد ليبي يضم 75 شخصية من الجنوب للقاء عدد من المسؤولين المصريين، لبحث تطورات الأوضاع الراهنة فى ليبيا والتشاور حول سبل حل الأزمة سياسيا.

ومن المقرر أن تستمع اللجنة الوطنية المصرية المعنية بالملف الليبي الى مطالب وفد الجنوب لدارستها، بالاضافة لدفع العملية السياسية في البلاد وتشكيل لجنة للتواصل مع الجنوب لدعم مواقف ابناء ليبيا لنبذ التدخلات الخارجية في الشان الليبي في ظل محاولة البعض تعزيز النزعة الفيدرالية.

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