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تعيين جورجيت غانيون منسقة الشؤون الإنسانية في ليبيا

تم النشر منذُ ثانيتين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلن الأمين العام أنطونيو غوتيريش، تعيين الكندية جورجيت غانيون، منسقة للشؤون الإنسانية في ليبيا، خلفا يعقوب الحلو الذي تنتهي فترة منصبه في الخامس من شهر يناير المقبل.

وفي وقت سابق، دشنت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز، أعمال اللجنة القانونية المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي، وشاركت في لقاء للجنة عبر الاتصال المرئي.

وبحسب بيان البعثة، فإن اللجنة، التي تضم 18 شخصا من أعضاء ملتقى الحوار، تهدف إلى متابعة مناقشات اللجنة الدستورية المشكلة من مجلسي النواب والأعلى للدولة، وتقديم التوصيات بغرض المُساعدة، بينها مقترحات للترتيبات الدستورية المناسبة المؤدية للانتخابات الوطنية.

 

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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