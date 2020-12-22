ما حقيقة الرسالة التي أرسلها السراج إلى حفتر؟

‏‏نفى الناطق الرسمي لرئيس المجلس الرئاسي، غالب الزقلعي، الأنباء التي وردت عن رسالة أرسلها رئيس المجلس فائز السراج، إلى المشير خليفة حفتر.

وأوضح الزقلعي، “ننفي بشكل قاطع ماتداولته بعض وسائل الإعلام حول تحميل السيد رئيس المجلس الرئاسي رسالة لوزير الخارجية الإيطالي مفادها حول تكليف رئيس وزراء يسميه خليفة حفتر، وأدعو وسائل الإعلام لتحري الدقة فيما تنشره”.

ويأتي هذا النفي، بعد أن كشفت صحيفة “لا ريبوبليكا” الإيطالية، عن تفاصيل “مقترح رئاسي”، مُقدّم من فائز السراج إلى خليفة حفتر.

وأوضحت الصحيفة، إن السراج أبلغ إيطاليا وتركيا استعداده لتمديد ولايته، مقترحا تجميد المجلس الرئاسى، وعرض إفساح المجال لرئيس وزراء جديد يختاره حفتر، وهو الاقتراح السياسى الذى قدمه كونتى ودى مايو إلى المشير حفتر.

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