برلسكوني: إطلاق الصيادين الإيطاليين تم بعد اتصال هاتفي أجراه بوتين مع حفتر

قال رئيس الوزراء الإيطالي السابق سيلفيو برلسكوني، أمس الاثنين، إن إطلاق 18 صيادا إيطاليا من الحجز في بنغازي، جاء نتيجة اتصال هاتفي أجراه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع حفتر.

ونقلت مصادر إعلامية عن برلسكوني قوله إن بوتين هو من أطلقهم من خلال الاتصال بحفتر، مضيفا أنه من الأفضل عدم قول ذلك.

وكان فشل الحكومة الإيطالية في إنقاذ مواطنيها لأكثر من ثلاثة أشهر أشعل احتجاجات عديدة في إيطاليا. والأسبوع الماضي، توجه رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي ووزير الخارجية لويجي دي مايو إلى ليبيا والتقيا حفتر، وبعد ذلك أعلنا أن الصيادين أحرار في العودة إلى ديارهم.

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