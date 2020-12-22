بوغدانوف يبحث مع السفير المصري لدى موسكو مستجدات الأزمة الليبية

بحث المبعوث الخاص للرئيس الروسى للشرق الأوسط وأفريقيا ونائب وزير الخارجية الروسى ميخائيل بوجدانوف، مع السفير المصري في موسكو إيهاب نصر أمس الاثنين تطورات الأزمة الليبية.

وأوضحت مصادر إعلامية أنه جرى تبادل لوجهات النظر حول حل الأزمات في ليبيا وسوريا.

يأتي هذا في وقت أكد فيه بوغدانوف ونصر على استعداد موسكو والقاهرة لزيادة تعزيز التنسيق السياسي الروسي المصري بشأن جدول الأعمال الحالي للشرق الأوسط.

كما ناقش الجانبان المصرى والروسى قضايا تعزيز التنسيق فى السياسة الخارجية بين القاهرة وموسكو من حيث التأكيد على التسوية السياسية لمواقف الصراع فى المنطقة استنادا إلى القانون الدولى.

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