الوفاق: أبرمنا اتفاق مع مالطا لمنح الليبيين تأشيرات “الشنغن”

أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية في حكومة الوفاق، محمد القبلاوي، أن الحكومة أبرمت اتفاقا مع مالطا، على منح التأشيرات الأوروبية “الشنغن”، للمواطنين الليبيين ابتداءً من نهاية يناير من العام القادم.

وأوضح القبلاوي، عبر حسابه على تويتر، أن الاتفاق ينص على أن يكون ذلك عن طريق السفارة المالطية بطرابلس، وأن البلدين اتفقا على تسيير رحلات جوية مباشرة بين كل من العاصمة المالطية “فاليتا”، ومطارات معيتيقة ومصراتة وبنينا.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية في حكومة الوفاق، أن الاتفاق الليبي المالطي جاء تتويجا للزيارات المتبادلة من الجانبين، وتسليم مشروع البرتوكول الصحي على غرار ما تم الاتفاق عليه بين ليبيا وتونس مؤخرا.

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