حلقة تثقيفية حول مكافحة الدرن وكورونا في طرابلس

أقامت إدارة مكافحة الدرن والجذام، بمقر المركز الوطني لمكافحة الأمراض، حلقة عمل تثقيفية للإعلاميين المهتمين بالمجال الصحي تضمنت عدد من المحاضرات والعروض حول مكافحة الدرن وفيروس كورونا.

وتركّزت الورشة، التي تأتي بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، على دور الإعلام في نشر الوعي الصحي بتدابير الوقاية والتعريف بالخدمات الصحية المتوفرة فضلاً على أهمية تضافر جهود جميع الجهات العامة والأهلية والخاصة وكذلك الإعلام والمنظمات الدولية ولاسيما منظمة الصحة العالمية في دعم الجهود المبذولة للقضاء على الدرن ومكافحة فيروس كورونا.

وأكد مدير إدارة مكافحة الدرن والجذام، الدكتور محمد الفرجاني، استمرار ورش العمل للتوعية والتثقيف الصحي حول مرض الدرن، للوصول إلى كل أفراد المجتمع بهدف نشر الوعي الصحي بأهمية الوقاية والحد من انتشار المرض.

وجدّد مسؤول الإعلام في منظمة الصحة العالمية بليبيا، الالتزام ببذل قُصَارَى الجهود لتعزيز الجهود الوطنية وبناء القدرات المحلية في سبيل نشر مفاهيم تعزيز و حفظ الصحة بين مختلف الفئات المستهدفة مشدداً على أهمية التركيز في الرسائل الصحية على تدابير الوقاية بطريقة سهلة و جذابة.

في ختام الورشة، جرى عرض بعض النماذج الإعلامية الإقليمية الناجحة التي شارك فيها بعض نجوم الدراما العربية بهدف التوعية بأهمية اتباع السلوكيات الصحية للوقاية من المرض.

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