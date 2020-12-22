ضبط سارق شقيقته في طرابلس: سطا على 43 ألف دولار ومشغولات ذهبية

ضبط أفراد مركز شرطة الحي الصناعي في طرابلس المتهم بسرقة شقيقته، حيث سطا على 43 ألف دولار، إضافة إلى طاقمين من المشغولات الذهبية و51 ألفا و900 دينار.

وتعود بداية الواقعة إلى تقدم شقيقته بشكوى إلى المركز بشأن فقدان ممتلكاتها، وعليه كلف قسم التحري بالمركز بكشف أبعاد الجريمة، حسب بيان مديرية أمن طرابلس على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اليوم الثلاثاء.

وتمكن القسم من التوصل إلى الجاني، الذي اعترف المتهم بما نسب إليه، كما أعاد مبلغ ، وقد اتخذت الإجراءات القانونية معه.

وأشار البيان إلى أن المجني عليها كانت تشغل وظيفة بالسلك الدبلوماسي، والمسروقات عبارة عن مدخراتها لسنوات عمل طويلة بلغت خمسين عاما.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا