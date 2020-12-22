مصراتة تسجل 60 إصابة جديدة بـ«كورونا» وحالتي وفاة

أعلنت اللجنة العليا لإدارة الأزمة والاستجابة لمجابهة جائحة «كورونا» في مصراتة اكتشاف 60 إصابة جديدة بالفيروس بالبلدية أمس الإثنين.

وتماثل للشفاء 12 حالة، بينما توفى مصابان، حسب تحديث الوضع الوبائي داخل مصراتة، المنشور على صفحة اللجنة بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وبلغت الحصيلة الإجمالية لإصابات الفيروس في مصراتة 8011 حالة، بينها 1279 نشطة، و6475 متعافى، فيما توفي 257 آخرون.

وسجلت ليبيا 640 إصابات جديدة بالوباء، منها 80 حالة في مصراتة، حسب آخر إحصائية صادرة للمركز الوطني لمكافحة الأمراض عن يوم الأحد الماضي.

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