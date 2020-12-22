«النهر الصناعي»: تخريب بئر في الحقل الغربي وسرقة محتوياته

أعلن جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي تعرض البئر 166 بالحقل الغربي إلى التخريب من قبل مجموعة من الخارجين عن القانون.

وسرقت المجموعة جميع محتويات غرفة التحكم بالبئر، ومحول القدرة الكهربائية الخاصة به، حسب بيان الجهاز على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس الإثنين.

وأشار البيان إلى أن الواقعة تأتي ضمن سلسلة من الحوادث التي تتعرض لها حقول الآبار بمنظومة «الحساونة – سهل الجفارة»، في الوقت الذي يسعى فيه الجهاز إلى الحفاظ على تدفق المياه للمستهلكين.

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