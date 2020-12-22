«الروياتي»: أصابع الاتهام توجه إلى السراج لأنه يتغاضى عن هيثم التاجوري وماينشره من فتن

قال «أحمد الروياتي»، المحلل السياسي والدائم الظهور على وسائل الإعلام التابعة لتنظيم الإخوان الإرهابي، “يبدو أن السيد فائز أو حاشيته بدأت تعول هي أيضا على خلط الأوراق في العاصمة من أجل سلطان سيزول فى نهاية المطاف”، مردفًا “ولكنه سيزيد من تعقيد الموقف فى غير صالح الوطن والمواطن للأسف”، بحسب قوله.

وأضاف «الروياتي»، عبر منشور له على فيسبوك، قائلًا: “فالقرارات الأخيرة، والتغاضي على شبهات هيثم التاجوري وما يقوم به من اجتماعات ونشر للفتن هنا وهناك ، والشد والجذب والتدافع والتراشق و الإحتقان الحاصل عموما؛ أصبح يثير التساؤل ويوجه الاصابع لجهة واحدة فقط هي «فائز المجد» في إشارة للسراج”.

وختم منشوره قائلًا: “ولكن نصيحة أتمنى أن تصل للجميع ، «لا تلعبوا بالنار ، فالمحرقة هذه المرة ستطالنا جميعا ولن يخرج منها أحد فائز يا فائز »، مستطردًا ” اللهم إني ناصح أمين ، اللهم إني قد بلغت”، على حد قوله