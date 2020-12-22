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“المريمي”: الأزمة الليبية تحتاج إلى مبعوث دولي متمرّس

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

اعتبر المستشار الإعلامي لمجلس النواب، فتحي المريمي، أن الأزمة الليبية “تحتاج إلى مبعوث دولي يملك المعايير اللازمة للمساعدة في التوصل إلى حلول للخروج من المأزق الحالي”.

وقال “المريمي” في تصريحات صحافية لوكالة “سبوتنيك” إن تعيين مبعوث جديد إلى ليبيا؛ يرجع بالدرجة الأولى إلى اختيار الأمم المتحدة.

وأضاف: “ليبيا تحتاج إلى مبعوث متمرّس له معايير خاصة؛ من أجل أن يُفاوض ويُساعد ويُعين الليبيين على الحلّ”.

وأردف: “الحلّ يبقى بيد الليبيين، وهم الذين يساعدون البعثة، ويساعدون من يساعدهم من أجل الخروج من الأزمة التي يعانون منها”.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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