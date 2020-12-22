افتتاح مختبر تحاليل كورونا في زوارة

أخبار ليبيا24

افتتح في بلدية زوارة مختبر متكامل لإجراء التحاليل واختبار العينات الخاصة بفيروس كوفيد19، وذلك من قبل المؤسسة الوطنية للنفط وبرعاية من شركة إيني الإيطالية.

وأتى افتتاح المختبر، ضمن برامج المسؤولية الاجتماعية، للمؤسسة الوطنية للنفط، لدعم قطاع الصحة في ليبيا لمواجهة انتشار جائحة فيروس كورونا.

ويشمل المختبر جهاز “بي سي آر” وكافة المعدات والتجهيزات الأخرى المطلوبة، وذلك لرفع عدد الاختبارات التي تجرى للمواطنين الليبيين لغرض تتبع الحالات والحد من انتشار هذه الجائحة.

وحضر مراسم افتتاح المختبر، مدير ادارة التنمية المستدامة بالمؤسسة الوطنية للنفط، ومنسق المتابعة بالإدارة ومندوب عن مجمع مليتة للغاز.

كما حضر الافتتاح عميد بلدية زوارة واعضاء المجلس البلدي، ومدير مركز بحوث التقنيات الحيوية، وعضو اللجنة العلمية الاستشارية لمكافحة كورونا، ومدير مركز العزل والمختصين والعاملين بمركز العزل زوارة.