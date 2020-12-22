“هامبورغ” تعود أدراجها بعد مراقبة حظر الأسلحة على ليبيا

عادت الفرقاطة الألمانية “هامبورغ” المُشاركة في عملية “إيريني” إلى قاعدة “فيلهيل مسهافن” البحرية بعد انتهاء مهمة مراقبة حظر الأسلحة على ليبيا في البحر المتوسط.

وكُلّف 200 جندي ألماني، على متن الفرقاطة، بمراقبة الامتثال لحظر الأسلحة الذي فرضته الأمم المتحدة على ليبيا، وقاموا بتفتيش السفن المشبوهة المتوجهة إلى ليبيا منذ شهر أغسطس الماضي في إطار العملية التي أطلقها الاتحاد الأوروبي.

ويقود العملية البحرية قائد البحرية اليونانية بقوات الناتو العميد “ثيودوروس ميكروبولوس”، الذي استلم مهامه كقائد للعملية نهاية أكتوبر الماضي.

ويقود “ميكروبولوس” العملية منذ الـ19 من أكتوبر حتى نهاية ولاية العملية الأوروبية في الـ31 من مارس من العام المقبل.

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