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اعتداء مُسلّح على مقر السفارة الليبية في بيلاروسيا

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

اتهمت السفارة الليبية في بيلاروسيا، الاثنين، مسلحين موالين لحكومة “الوفاق الوطني”، بمهاجمة مقر السفارة في العاصمة مينسك.

وقالت السفارة، في بيان، إن مسلحين موالين لـ”الوفاق” في بيلاروسيا؛ اقتحموا مقرها، برفقة مجموعة من المرتزقة الأجانب، وأصيب خلال الحادث القائم بالأعمال، محمد استيتة التابع للحكومة الليبية.

ويعتبر هذا هو الهجوم الثاني على السفارة من قبل متسللين تابعين لحكومة “الوفاق الوطني”، حيث تعرضت السفارة الليبية في مينسك لهجوم شنّه 40 شخصًا في أغسطس الماضي.

ودعت وزارة الخارجية الليبية السلطات البيلاروسية إلى اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية سفارتها في مينسك.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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