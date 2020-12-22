نواب غدامس يعقدون جلسة اليوم

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

22 December, 2020

يعقد أعضاء مجلس النواب الذين كانوا مجتمعين في غدامس اليوم الثلاثاء جلسة وذلك بموجب ما اتفقوا عليه في جلستهم أمس الاثنين.

وعقد النواب يوم أمس الاثنين اجتماعا عبر تقنية الزوم لمناقشة المقترح المقدم من لجنة تعديل اللائحة الداخلية التي تم تشكيلها في غدامس.

واستعرض النواب خلال الجلسة التي عقدت برئاسة أكبر الأعضاء سنا النائب طه بعره وتولى أصغر الأعضاء مصعب العابد مهام المقرر بعض الملاحظات التي ستحال للجنة للأخذ بها في التعديل النهائي الذي سيتم التصويت عليه في الجلسة الأولى في غدامس فور تحسن الوضع الوبائي في البلاد.

وبينت الرئاسة المؤقتة لمجلس النواب في إيجاز صحفي أن أهم الملاحظات تمثلت في أن مدة الدورة الرئاسية لرئاسة مجلس النواب وتوسيع مكتب الرئاسة ليشمل المراقبين والمقرر ونائبه إلى جانب استحداث منصب أمين عام ديوان مجلس النواب واعتماد تقنية زوم في اجتماعات مجلس النواب.