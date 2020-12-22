الأرصاد تتوقع سقوط أمطار وخلايا رعدية على غرب ليبيا

أخبار ليبيا24

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أجواء غائمة يتخللها سقوط أمطار متفرقة على بعض مناطق غرب ليبيا مصحوبة بخلايا رعدية أحيانا، وذلك خلال الثلاثة الأيام القادمة بداية من، اليوم الثلاثاء.

وأفادت الأرصاد، بأن المنطقة الممتدة من رأس أجدير حتى سرت وسهل الجفارة إلى جبل نفوسة، ستشهد سقوط أمطار متفرقة هذا اليوم تصحبها خلايا رعدية على بعض المناطق، وتكون الفرصة مهيأة لظهور ضباب أخر الليل وفي الصباح الباكر.

أما الرياح في هذه المنطقة، تكون شمالية شرقية إلى متغيرة الاتجاه، وسرعتها بين الخفيفة والمعتدلة، بينما درجات الحرارة القصوى؛ فستتراوح ما بين (18-20) مئوية، ولا تتجاوز (15) مئوية على المرتفعات الجبلية.

والطقس في المنطقة الممتدة من الخليج وإلى سهل بنغازي، حتى أمساعد والواحات ومرادة، سيشهد تكاثرًا للسحب يوم الغد مع احتمال سقوط أمطار متفرقة على المناطق الساحلية.

والرياح، شمالية شرقية إلى متغيرة الاتجاه معتدلة إلى خفيفة السرعة، تتحول يوم الغد إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة على بعض المناطق.

أما درجات الحرارة القصوى، في هذه المنطقة، تتراوح ما بين (17 -21) مئوية ولا تتجاوز (15) مئوية على المرتفعات الجبلية.

وتوقعت الأرصاد، أن تشهد المنطقة في الجفرة، سبها، غات، غدامس، وحتى الحمادة، سقوط أمطار متفرقة يصحبها خلايا من السحب الرعدية، وتكون جيدة على بعض المناطق، أما الرياح، فتكون شمالية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا على بعض المناطق.

وبيّنت الأرصاد، أن درجات الحرارة القصوى، تتراوح ما بين (17-23) مئوية، وتسجل انخفاضا يوم غد الأربعاء على بعض المناطق.

أما الطقس في الكفرة، والسرير وحتى تازربو، فإن من المتوقع أن يشهد سحبًا قليلة، والرياح تكون شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، أما درجات الحرارة القصوى، فتتراوح ما بين (21-23) مئوية.