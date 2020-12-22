الاستعداد لانعقاد اجتماعات الجمعية العمومية لمؤسسة النفط وشركاتها

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

22 December, 2020

وصل إلى مدينة البريقة، رئيس وأعضاء مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط استعدادا لانعقاد اجتماعات الجمعية العمومية للمؤسسة الوطنية للنفط وشركاتها للعام 2020، والذي تستضيفه شركة سرت.

وأشاد رئيس المؤسسة مصطفى صنع الله بجهود العاملين بشركة سرت من أجل الرفع من معدلات الانتاج، والتي وصلت إلى 100 ألف برميل يوميا، مشيرا إلى أن هذا المعدل لم يتحقق منذ عام 2006 مضيفا أنه بالرغم من قلة الامكانيات وشح الميزانيات إلا ان الشركة استطاعت زيادة معدلات الإنتاج.

وافتتح صنع الله والوفد المرافق له عددا من المشاريع التي نفذتها الشركة في الفترة الماضية، والتي تمثلت في افتتاح نادي الالعاب الترفيهية ومنتزه القرية السكنية وإعادة افتتاح مدرسة الأمل بعد بنائها من جديد وبشكل نموذجي وفق احدث الوسائل التعليمية.

كما قام وفد المؤسسة بزيارة لمحطة الاطفاء الاولى بعد أن تم صيانتها وإعدادها وفق المواصفات العالمية من قبل الشركة، وتم الاطلاع على المرافق والمبنى الاداري بالمحطة.

وفي ختام الجولة قام صنع الله رففة اعضاء مجلس إدارة المؤسسة والشركة بوضع حجر الأساس لمشروع صيانة الطريق الرابط بين مدينة البريقة وحقل زلطن بطول 12 كيلومتر، مما سيساهم في تهيئة الظروف المناسبة والآمنة لتنقل العاملين والشركات الخدمية بين الحقول.