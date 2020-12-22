النهر الصناعي العظيم: مسلحون يقتحمون بئر 166 بالحقل الغربي

أعلن جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي العظيم تعرض البئر 166 بالحقل الغربي إلى التخريب من قبل مجموعة مسلحة من الخارجين عن القانون.

وأوضح الجهاز في بيان نشره على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن المجموعة المسلحة سرقت جميع محتويات غرفة التحكم بالبئر، ومحول القدرة الكهربائية الخاصة به.

وأفاد البيان بأن الواقعة تأتي ضمن سلسلة من الحوادث التي تتعرض لها حقول الآبار بمنظومة «الحساونة – سهل الجفارة»، في الوقت الذي يسعى فيه الجهاز إلى الحفاظ على تدفق المياه للمستهلكين.

وتأتي هذه الاعتداءات في ظل الغياب التام لحماية هذه الآبار الاستراتيجية والحيوية المغذية لمدن الساحل الغربي ومدن الجبل الغربي والمناطق المحيطة وتردي الوضع الأمني بالمنطقة.

وناشدت إدارة النهر الصناعي العظيم عدة مرات السلطات التشريعية والتنفيذية لحماية هذه الحقول ومكونات مشروع النهر الصناعي، منبهة إلى خطورة هذه الاعتداءات، التي ستكون سببا في إيقاف الإمداد المائي.

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