السفارة الليبية بالقاهرة تبحث تسهيل إجراءات الدخول والإقامة في مصر

بحث القائم بأعمال السفارة الليبية في القاهرة طارق الحويج مع مساعد وزير الخارجية المصري للشؤون القنصلية عمرو عباس تسهيل إجراءات دخول وإقامة الليبيين في مصر وتفعيل اتفاقية الحريات الاربع الموقعة بين البلدين.

وخلال الاجتماع الذي عقد أمس الإثنين، عبر عباس عن تمنايته للحويج بـ«التوفيق في أداء مهمته بما يخدم ويلبي طموحات الشعبين الليبي والمصري الشقيقين»، حسبما ذكرت صفحة السفارة الليبية في القاهرة على موقع فيسبوك، اليوم الثلاثاء

وتطرق اللقاء إلى بحث امكانية استئناف هبوط الطيران المدني الليبي في مطار القاهرة أو مطار سفينكس في العاصمة المصرية أيضا، ككما طلب الحويج من الخارجية المصرية منح الاذن للجهات الليبية المختصة للوقوف على اوضاع السجناء الليبيين في السجون المصرية.

واختتم اللقاء بالاتفاق على عقد اجتماع يحضره مختصون لمناقشة المسائل الفنية ووضع الترتيبات اللازمة كل في مجال اختصاصه.

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