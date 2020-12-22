الإمارات تؤكد تجميد منح التأشيرات لمواطني 13 دولة بينها ليبيا

أكدت السلطات الإماراتية، أنها أوقفت منح التأشيرة لدخول أراضيها، وشمل القرار وقف تأشيرات العمل والزيارة للموجودين خارج البلاد من مواطني 13 دولة، بينها 8 دول عربية، وهي ليبيا ولبنان والعراق وتونس والجزائر وسوريا واليمن والصومال إضافة إلى إيران وتركيا وأفغانستان وكينيا وباكستان.

وحسب ما أوردت وكالة الأنباء الإماراتية، قال وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد، “إن القيود التي فرضت على بعض التأشيرات “مؤقتة” بسبب تفشي جائحة كوفيد-19″.

جاء ذلك خلال زيارة وزير خارجية باكستان شاه محمود قريشي، إلى الإمارات، حيث قال بن زايد، “إن بلاده ترحب بالجالية الباكستانية، حيث ينعم أكثر من مليون ونصف شخص من الجالية الباكستانية بالأمن والأمان والاستقرار في بلدهم الثاني دولة الإمارات”.