اليوم.. البرلمان التركي يصوت على تمديد نشر قواته في ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

22 December, 2020

يصوت اليوم الثلاثاء أعضاء البرلمان التركي؛ على طلب الرئاسة تمديد نشر قوات في ليبيا لمدة 18 شهرا.

وقدمت الرئاسة التركية في وقت سابق اقتراحا للبرلمان بشأن تمديد نشر القوات في ليبيا لمدة 18 شهرا وجاء فى الاقتراح “المخاطر والتهديدات تأتي من ليبيا إلى تركيا والمنطقة بأسرها. في حالة استئناف الهجمات من جانب ما يسمى بالجيش الوطني الليبي والاشتباكات ، سوف تتأثر مصالح تركيا في حوض البحر الأبيض المتوسط وشمال إفريقيا بشكل سلبي”.

وأشار الاقتراح إلى أن السلام الدائم ووقف إطلاق النار وعملية الحوار السياسي في ليبيا، لها أهمية كبيرة لتركيا وأضاف أن “تركيا ستواصل ، ضمن مذكرة التعاون الأمني والعسكري الموقعة مع ليبيا، الإسهام في التدريب والدعم الاستشاري لليبيا”.