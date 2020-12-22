دي مايو: لا صفقة مع قيادة الجيش الليبي للإفراج عن صيادينا

ليبيا – أكد وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو عدم وجود أية صفقة مع قيادة الجيش بشأن الإفراج عن الصيادين الصقليين ممن تم اعتقالهم سابقا في بنغازي.

دي مايو أوضح في تصريحات للتلفزيون الإيطالي أن عملية الإفراج عن الصيادين تمت من دون مقابل نافيا ما تداولته صحيفة الشرق الأوسط اللندنية من أنباء عن إطلاق سراح 4 ليبيين مدانين في إيطاليا بتهمة الاتجار بالبشر والتسبب في مقتل مهاجرين.

وأضاف أن استئناف العلاقات الطيبة مع قيادة الجيش في ليبيا والجهود الديبلوماسية والاستخبارية الإيطالية هي من قادت إلى الإفراج عن هؤلاء الصيادين.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية