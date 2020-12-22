مصر وليبيا تبحثان استئناف هبوط الطيران المدني الليبي في مطار القاهرة

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

22 December, 2020

بدأ طارق مصباح الحويج ممارسة مهامه كقائم بأعمال السفارة الليبية لدى مصر بلقاء مساعد وزير الخارجية المصرية للشؤون القنصلية والمصريين بالخارج عمرو محمود عباس ونائب مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية سيد الصالحي بحضور مساعد الملحق الفني في السفارة الليبية ميلود المصري.

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وبين القسم القنصلي بسفارة ليبيا في القاهرة أنه جرى خلال اللقاء الذي عقد أمس الاثنين بحث سبل تسهيل وتييسير اجراءات دخول وإقامة الليبيين في مصر وتفعيل اتفاقية الحريات الأربع الموقعة بين البلدين كما جرى بحث إمكانية استئناف هبوط الطيران المدني الليبي في مطار القاهرة او مطار سفنكس.

وطلب القائم بأعمال السفارة الليبية من الخارجية المصرية منح الإذن للجهات الليبية المختصة للوقوف على أوضاع السجناء الليبيين في السجون المصرية.

واختتم اللقاء بالاتفاق على عقد اجتماع يحضره مختصون لمناقشة المسائل الفنية ووضع الترتيبات اللازمة كل في مجال اختصاصه.