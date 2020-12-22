المغرب ينفي وجود الطفرة الجديدة من فيروس كورونا على أراضيه

طمأن مدير مختبر البيوتكنولوجيا الطبية بكلية الطب والصيدلة بالرباط عز الدين إبراهيمي ،المغاربة بأن الطفرةالجديدة من فيروس كورونا “غير موجودة لحد الآن بالمملكة المغربية، وتأكد ذلك بعد تحليل أكثر من مائة جينوم في فترة الجائحة، ونحو 32 جينوما خلال الشهر الجاري“.

وأفاد عز الدين إبراهيمي ،بأن فيروس كورونا له ديناميته ككائن حي يتعايش ويتأقلم ويتطور في ظل الضغوطات التي تمارس عليه، وبأن الفيروس المرجعي المعروف عالميا هو ذلك الذي ظهر في إقليم ووهان الصيني، مشيرا إلى أن هذا الفيروس تطور في طفرة اولى تسمىD 614 Gظلت سائدة لحد الآن في مختلف انحاء العالم.

وتابع البروفيسور إبراهيمي في تصريح لشبكة الأخبار المغربية “إم 24″،أن كل أربعة أيام تظهر طفرة جديدة لم يكن لها ذكر لكونها لم تتموقع في مكان حساس بالنسبة للفيروس، مما استحال تطوير شراستها وتفشيها، إلى حين ظهور طفرة جديدة في الأسبوع الماضي بجنوب بريطانيا تسمىN 501 Yتبين أن “سرعة تفشيها وصلت إلى أكثر من 70 في المائة مقارنة مع السلالة التي كانت موجودة من قبل“.

وأكد الخبير المغربي ، أن هذه الطفرة التي كانت موجودة منذ شهر أبريل وماي السابقين وأصبحت تطغى في منطقة معينة، “لا تؤثر على الحالة الكلينيكية للأشخاص، حيث لا يوجد ، إلى غاية اليوم ، أي بحث يثبت أن هناك تأثيرا على الفتك او الحالات الكلينيكية“.

وتابع أن هذه الطفرة “ليس لها تأثير كذلك على اللقاحات التي طورت لحد الآن“، معتبرا أن التخوف الذي يرافق السلالة الجديدة “طبيعي، لأننا نحن كمجموعة أشخاص لأول مرة نكتشف ميدان الفيروسات، وكلما ظهرت طفرة جديدة ، وفي غياب معلومات مضبوطة ودقيقة ، يكون هناك تشكيك وأخبار رائجة لا سيما في المنصات الاجتماعية“.

وأبرز البروفيسور إبراهيمي أنه ، في مواجهة الأوبئة و الجائحات ، “يجب الأخذ السيناريو الأسوء”، لهذا قررت كثير من الدول إغلاق مجالها الجوي أمام الرحلات القادمة من بريطانيا “حتى نتعرف أكثر على هذه السلالة وحتى لا تتوسع رقعة انتشارها“.