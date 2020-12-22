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مكافحة الأمراض: تسجيل 506 إصابة جديدة بكورونا في ليبيا

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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

22 December, 2020

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل 506 إصابة جديدة بفيروس كورونا في ليبيا منها  359 حالة جديدة و 147 حالة مخالطة من إجمالي (3534) جرى فحصها خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأكد المركز شفاء ( 544 ) حالة منها 416 حالة في طرابلس فيما توفيت ( 16 ) حالة موزعة على مختلف المدن.

وأشار المركز الوطني لمكافحة الأمراض إلى أن إجمالي إصابات كورونا في ليبيا ارتفع إلى  95706  حالة منها الحالات النشطة : 28245 والمتعافين : 66076 والوفيات : 1385 حالة.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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