مكافحة الأمراض: تسجيل 506 إصابة جديدة بكورونا في ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

22 December, 2020

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل 506 إصابة جديدة بفيروس كورونا في ليبيا منها 359 حالة جديدة و 147 حالة مخالطة من إجمالي (3534) جرى فحصها خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأكد المركز شفاء ( 544 ) حالة منها 416 حالة في طرابلس فيما توفيت ( 16 ) حالة موزعة على مختلف المدن.

وأشار المركز الوطني لمكافحة الأمراض إلى أن إجمالي إصابات كورونا في ليبيا ارتفع إلى 95706 حالة منها الحالات النشطة : 28245 والمتعافين : 66076 والوفيات : 1385 حالة.