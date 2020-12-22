خارجية الوفاق: أبرمنا اتفاقًا مع مالطا لمنح التأشيرات الأوروبية “الشنغن” للمواطنين الليبيين

ليبيا – أعلن المتحدّث باسم خارجية الوفاق محمد القبلاوي أن حكومة الوفاق أبرمت اتفاقًا مع مالطا على منح التأشيرات الأوروبية (الشنغن) للمواطنين الليبيين، ابتداءً من نهاية يناير من العام القادم.

القبلاوي وفي تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” أمس الإثنين بيّن أن الاتفاق ينص على أن يكون ذلك عن طريق السفارة المالطية بطرابلس، وتسيير رحلات جوية مباشرة بين كل من العاصمة المالطية فاليتا ومطارات معيتيقة ومصراتة وبنينا.

ونوّه المتحدث باسم الخارجية أن الاتفاق جاء تتويجًا للزيارات المتبادلة من الجانبين وتسليم مشروع البرتوكول الصحي على غرار ما تم الاتفاق عليه بين ليبيا وتونس مؤخرًا.

Share and Enjoy ! 0 Shares

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية