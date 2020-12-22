غوك: البرلمان التركي سيصوت اليوم الثلاثاء على طلب تمديد الوجود العسكري في ليبيا 18 شهرًا إضافيًا

ليبيا – رجّح المحلل السياسي التركي جواد غوك أن يصوّت البرلمان التركي اليوم الثلاثاء على طلب الرئاسة التركية بتمديد الوجود العسكري في ليبيا 18 شهرًا إضافيًا.

غوك خلال مداخلة مع برنامج “البلاد” الذي بث على قناة “ليبيا 218” أمس الإثنين أوضح أن الأحزاب المعارضة في تركيا رافضة لهذا الإجراء، وترفض التدخل العسكري في ليبيا، لكنها لا تملك أدوات تأثير كبيرة لثني الرئاسة التركية على المضي في سياساتها.

وأضاف غوك أن هذا الخيار التركي من حزب العدالة والتنمية الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين في تركيا، سيقود إلى فرض عقوبات أوروبية وأميركية شديدة أكبر من قدرة الاقتصاد التركي على التحمل.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية