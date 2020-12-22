بيانات «المركزي»: مليار دينار لمجابهة «كورونا» حتى نوفمبر الماضي

ذكرت بيانات صادرة عن المصرف المركزي في طرابلس، أن إجمالي أذونات الصرف المقدمة من وزارة المالية التابعة لحكومة الوفاق لمجابهة جانحة كورونا بلغت 1.069 مليون دينار حتى نهاية نوفمبر الماضي.

وأوضحت البيانات الصادرة اليوم الثلاثاء، عن الفترة من يناير إلى نوفمبر، أنه جرى «تخصص 632 مليون دينار لوزارة الصحة، و50 مليون دينار للبلديات والمجالس المحلية، و95 مليون دينار لجهاز الطب العسكري، و 35 مليون دينار لجهاز خدمات الإسعاف والطوارئ.

كما كشفت عن تخصيص «151 مليون دينار لجهاز الإمداد الطبي، و 44 مليون دينار للسفارات والقنصليات الليبية بالخارج، و22 مليون لوزارة التربية والتعليم».

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