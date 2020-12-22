بالعون: نتوقع عقد جلسة رسمية للبرلمان في غدامس خلال يناير المقبل

ليبيا – قالت عضو مجلس النواب المقاطعة أسمهان بالعون إنه تعذر عقد جلسة رسمية لمجلس النواب بمدينة غدامس أمس الإثنين بسبب تفشي فيروس كورونا.

بالعون وفي تصريح لوكالة “الأناضول” التركية أضافت أن الجلسة الإفتراصية التي عقدت أمس الإثنين افتُتحت بنحو 87 نائبًا، وناقشت أبرز مخرجات اجتماع المجلس في غدامس.

وأكدت استمرار الاجتماعات التشاورية عبر وسائل التواصل الرقمية حتى نهاية ديسمبر الجاري لتمهيد الطريق للجلسة الرسمية القادمة.

وأضافت عضو البرلمان المقاطعة:” أتوقع عقد الجلسة الرسمية في غدامس خلال يناير المقبل”.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية