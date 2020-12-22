اليسير: حالة الضعف التي تمر بها ليبيا جعلتها هدفًا للابتزاز في قضية لوكربي

أكد عضو المؤتمر العام المنتهية ولايته عبد المنعم اليسير، أن حالة الضعف التي تمر بها ليبيا حاليا جعلتها هدفًا لأي فرصة للابتزاز، مشيرًا إلى أطراف – لم يسمها- تريد تحقيق مكاسب عن طريق إعادة فتح قضية تفجير طائرة “لوكربي” من جديد.

وشدد اليسير، على أن قضية لوكربي كانت سياسية ولم تكن قانونية، واصفًا الأدلة التي تم تقديمها ضد المتهمين بأنها “مضحكة ولا ترتقي حتى إلى مستوى الاتهام وليس الإدانة”.

ولفت اليسير، إلى أن محامين أمريكيين يدفعون الإدارة الأمريكية الحالية للمضي قدمًا في ذلك الاتجاه، في محاولة منهم للفوز ببعض الأموال، كحصة في أي تعويض محتمل.

وناشد اليسير الدول العربية بضرورة أن تقوم بواجبها التاريخي بالدفاع عن كل الدول العربية المكسورة وغير القادرة عن الدفاع عن نفسها، وفي مقدمتها ليبيا وسوريا واليمن والعراق.

وكان أمس الإثنين، الذكرى الـ32 لتفجير طائرة البان أمريكان عام 1988، فوق قرية لوكربي باسكتلندا، عندما كانت في رحلة من لندن إلى نيويورك، ما أسفر عن مقتل 270 شخصًا.

وكان قد أدين الضابط السابق في الاستخبارات الليبية عبد الباسط المقرحي، بتفجير طائرة لوكيربي، وحكمت عليه محكمة أسكتلندية عام 2001 بالسجن مدى الحياة، دون وجود دليل دامغ على إدانته، لكن السلطات الأسكتلندية أخلت سبيله في أغسطس 2009 لأسباب إنسانية، جراء إصابته بسرطان البروستاتا، وسمحت له بالعودة إلى ليبيا ليموت هناك في مايو 2011.

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