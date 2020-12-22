أحوال الطقس اليوم: سقوط أمطار متفرقة غربا مصحوبة بسحب رعدية

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية سقوط أمطار متفرقة على بعض مناطق غرب البلاد، مصحوبة بخلايا سحب رعدية أحيانا.

وأظهرت نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز، اليوم الثلاثاء، تراوح درجات الحرارة القصوى بين 15 و23 درجة مئوية على جميع المناطق.

رأس أجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة

سقوط أمطار متفرقة اليوم، تصحبها خلايا رعدية على بعض المناطق، والرياح شمالية شرقية إلى متغيرة الاتجاه، سرعتها خفيفة إلى معتدلة، في حين تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 18 و20 درجة مئوية، ولا تتجاوز 15 درجة مئوية على المرتفعات الجبلية.

الخليج – سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده

تتكاثر السحب غدا، مع احتمال سقوط أمطار على المناطق الساحلية، والرياح شمالية شرقية إلى متغيرة الاتجاه، معتدلة إلى خفيفة السرعة، بينما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 17 و21 درجة مئوية، ولا تتجاوز 15 درجة مئوية على المرتفعات الجبلية.

الجفرة – سبها – غات – غدامس – الحمادة

فرصة سقوط أمطار متفرقة، يصحبها خلايا من السحب الرعدية، وتكون جيدة على بعض المناطق، والرياح شمالية إلى شمالية شرقية، معتدلة السرعة، تنشط على بعض المناطق، بينما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 17 و23 درجة مئوية.

الكفرة – السرير – تازربو

السماء قليلة السحب، والرياح شمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، في حين تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 21 و23 درجة مئوية.

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