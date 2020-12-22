زبيدة: إعادة فتح قضية لوكربي “ابتزاز” ورغبة في الاستيلاء على أموال ليبيا

شدد الخبير السياسي محمد زبيدة، على أن إعادة فتح قضية لوكربي من جديد، يعد “ابتزازا” أكثر منه عملا قانونيا، لافتا إلى أن الملف أغلق في السابق، وقامت ليبيا بدفع التعويضات وانتهى الأمر.

ولفت زبيدة، إلى أن هناك أموالا ليبية مجمدة في الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا تسعى تلك الدولتان إلى الاستيلاء عليها، مستغلة ضعف الدولة الليبية وهشاشة الوضع في البلاد.

وكانت ليبيا قد أجبرت على القبول بالحكم في قضية لوكربي، ووافقت في أغسطس 2003، على دفع ما يصل إلى 10 ملايين دولار لكل أسرة من أسر الضحايا.

ونص الاتفاق الذي أبرمته طرابلس مع بريطانيا والولايات المتحدة على أن تدفع ليبيا أربعة ملايين دولار بشكل مبدئي لكل أسرة بمجرد رفع العقوبات الدولية المفروضة عليها، يلي ذلك دفعة أخرى مساوية القدر عندما تسقط الولايات المتحدة عقوباتها ضد طرابلس، ثم دفعة أخيرة قدرها مليونا دولار لكل أسرة عندما تزيل واشنطن اسم ليبيا من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

وأنهت ليبيا في 23 أغسطس 2003، عملية نقل مبلغ التعويضات، وقيمته 2.7 مليار دولار من البنك الوطني الليبي إلى حساب في بنك التسويات الدولية ومقره سويسرا، لأسر ضحايا حادث لوكربي بالكامل.

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