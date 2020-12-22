الناظوري يدعو الحكومة الليبية للتدخل بشكل عاجل لتوفير الاحتياجات المطلوبة لاستمرار العملية التعليمية

ليبيا – وجه رئيس اللجنة العليا لمكافة كورونا التابعة للحكومة الليبية الفريق عبدالرازق الناظوري أمس الإثنين رسالة إلى رئيس الحكومة الليبية عبد الله الثني.

الناظوري دعا الثني في رسالته وفقًا للمكتب الإعلامي التابع له إلى التدخل بشكل عاجل لتوفير الاحتياجات المطلوبة لاستمرار العملية التعليمية، تجنبًا لعدم التوصية بإيقافها في حال تعذر توفير تلك الاحتياجات.

الناظوري أشار إلى أن هذا الطلب تقدمت به فرق الرصد والتقصي من تقارير تفيد بوجود نقص شديد في المواد التي تساعد على الأخذ بالدليل الأرشادي داخل المؤسسات التعليمية في ظل جائحة كورونا.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية